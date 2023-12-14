Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella dan Ammar Zoni Sudah Pisah Rumah Sejak Maret 2023

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |12:36 WIB
Irish Bella dan Ammar Zoni Sudah Pisah Rumah Sejak Maret 2023
Irish Bella dan Ammar Zoni sudah pisah rumah sejak Maret 2023 (Foto: MPI)
JAKARTA - Pasangan Irish Bella dan Ammar Zoni rupanya sudah pisah rumah sejak Maret 2023. Tepatnya saat Ammar terjerat kasus penyalahgunaan narkoba untuk yang kedua kalinya.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Irish Bella, Nurul Amalia, dalam konferensi pers di kantornya.

"Kalau Mbak Irish pisah rumah sudah lama. Sejak Maret, ini hampir 8 atau 9 bulan," ujar Nurul Amalia di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis, 14 Desember.

Nurul menyampaikan sejak saat itu Irish Bella alias Ibel sudah tidak pernah mengetahui aktivitas suaminya di luar rumah. Bahkan ibu dua anak itu baru mengetahui kabar Ammar ketika sang aktor berkunjung untuk menemui anak-anaknya.

Irish Bella dan Ammar Zoni

Irish Bella dan Ammar Zoni sudah pisah rumah sejak Maret 2023 (Foto: Instagram/ammarzoni)


1 2
