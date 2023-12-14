Advertisement
Kondisi Terkini Ammar Zoni Usai Ditangkap Kasus Narkoba

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |08:14 WIB
Kondisi Terkini Ammar Zoni Usai Ditangkap Kasus Narkoba
Kondisi terkini Ammar Zoni usai ditangkap kasus narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengungkapkan, kondisi kliennya dalam keadaan baik-baik saja. Diketahui, Ammar ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, di salah satu apartemen berada di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu 13 Desember 2023.

Jon Mathias mengaku, Ammar Zoni dalam keadaan tertekan, lantaran masalah berat yang dihadapi oleh ayah dua anak tersebut.

"Alhamdulillah sehat (tapi) tertekan pasti ya karena masalah dia (Ammar) datang bertubi tubi," ujar Jon Mathias saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Kondisi Terkini Ammar Zoni Usai Ditangkap Kasus Narkoba

Jon Mathias menyebut, dalam pertemuan itu Ammar Zoni menangis sekaligus menyesali perbuatannya tersebut. Bahkan berulang kali tak bisa berbicara, karena menangisi perbuatannya tersebut.

"Ya pastilah dia nangis, karena ini sudah berulang-ulang ya, saya juga nggak bisa ngomong. Saya nggak mau sebagai lawyer pihak Ammar saya kecewa, karena saya berupaya untuk bersidang di Pengadilan Agama malah datang lagi musibah baru," ucap Jon Mathias.

Kendati demikian, disinggung soal alasan Ammar Zoni kembali memakai narkoba lagi, secara tegas Jon Mathias belum bisa memberikan komentar. Pasalnya proses pemeriksaan terhadap Ammar sejauh ini masih berlangsung.

"Ya bilang ke dia harus kooperatif, mendampingi hak hukumnya aja, kami tidak memperdalam (kenapa Ammar pake lagi), karena menurut kami nggak penting juga," tutur Jon Mathias.

