HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Channel Makan Bareng Mimin Menjadi Fotografer dan Kreator yang Beri Rekomendasi Tempat Makan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:35 WIB
Perjalanan Channel <i>Makan Bareng Mimin</i> Menjadi Fotografer dan Kreator yang Beri Rekomendasi Tempat Makan
Perjalanan chanel 'Makan Bareng Mimin' (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Konten kreator begitu diminati pada saat ini, hal ini merupakan langkah baru bagi sebagian orang untuk memulai perjalanan baru untuk berkarir di kesempatan baru. Anita Amaliyah Hamdani merupakan salah satunya, dia merupakan konten kreator yang melakukan perjalanan kreatifnya dengan mengejar dua passion sekaligus yakni fotografi makanan dan review informasi kuliner. Anita berasal dari Ujung Pandang, Sulawesi Selatan berhasil menginspirasi banyak orang melalui platform media sosial.

“Pada mulanya saya senang foto dan video makanan yang cantik , lambat laun saya menjadi senang untuk sharing ke orang-orang bagaimana pengalaman rasa, kualitas makanan, alamat tempat makan, dan harga yang dipasarkan,” jelas Anita.

Dimulai bulan Desember 2016, Anita mulai merambah ke platform YouTube dengan mengunggah Short Reel YouTube. Meski pada awalnya peminatnya sedikit, tetapi perlahan jumlah pelanggannya mulai meningkat. Rasa optimisnya untuk berkembang adalah salah satu yang mendorong untuk tetap produktif.

Namun, seperti kebanyakan kreator lainnya, Anita juga mengalami tantangan.

Anita 'Makan Bareng Mimin'

“Hambatan dalam mengatur jadwal seperti pengambilan konten, lalu pengembangan dan eksekusi ide juga seringkali terhambat karena mood yang mengganggu, akan tetapi cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan memaksakan diri untuk memulai selagi awal dan mengingat kenapa memulai hal ini dan alasan-alasan menjadi konten kreator untuk berbagi informasi melalui konten,” jelas Anita.

Anita berfokus pada tema kuliner dan ulasan makanan dalam kontennya, kendati demikian Anita menerapkan strategi untuk menggaet penonton untuk mengikuti konten-kontennya.

“Memperhatikan bagaimana pembawaan dalam mengulas makanan dengan memperhatikan reaksi dan penonton, ini merupakan bagian terpenting untuk melibatkan penonton untuk menarik rasa keikutsertaannya,” jelas Anita.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan Anita, dirinya merasa puas ketika melihat jumlah pelanggannya yang terus bertambah dan menyadari banyak orang yang mengikutinya untuk mencari informasi kuliner yang recomended.

Halaman:
1 2
