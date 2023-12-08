Alyssa Ananta Konsistensi Berkarya Hingga Sukses Raih 64 Ribu Subscribers Melalui Konten Gaming dan Daily Vlog

JAKARTA - Alyssa Ananta, seorang konten kreator kelahiran Medan pada 17 Desember 2002. Tepat pada awal tahun 2020 menjadi titik awal perjalanan bagi Alyssa dalam menjajaki profesi sebagai konten kreator.

Segalanya Dimulai ketika dirinya coba-coba mengunggah video di TikTok pada saat pandemi COVID-19. Tidak disangka ternyata videonya booming dan ditonton oleh banyak orang dan itu menjadi awal mula perjalanan berkarirnya sebagai seorang konten kreator.

“Awal-awalnya aku cuma iseng buat video di TikTok yang ternyata video dari coba-coba itu ternyata malahan ramai. Itu lah langkah awal aku memulai membuat konten-konten yang sekaligus juga mengisi waktu luang di zaman COVID-19,” jelas Alyssa.

Meskipun mengalami beberapa kali masa-masa jenuh pada awal berkarya mulai dari mengalami nol subscribers dan rasa ingin menyerah, Alyssa berhasil konsisten dan berjuang hingga kini dirinya mendapatkan 64 ribu subscribers di YouTube.

“Rasa malas untuk membuat konten adalah satu-satunya musuh kala membuat konten, tapi pastinya aku punya cara untuk mengatasi hal tersebut dengan tidak pernah untuk menunda-nunda pekerjaan dan juga carilah team yg bisa mensupport ketika kita perlu bantuan,” jelas Alyssa.

Dalam mengembangkan channelnya, Alyssa selalu menjaga konsistensi dalam terus berkonten dan juga mempersiapkan berbagai ide konten-konten yang mampu menginspirasi banyak orang. Mengusung tema konten Gaming dan Daily Vlog, Dirinya juga mengaku memiliki sosok inspirasi yang menjadikan dirinya untuk tetap konsisten berkarya sebagai konten kreator.

“Sosok yang menginspirasi menurutku adalah Bang Windah dan juga Tamaradai, karena keduanya memiliki ciri khas dan pembawaannya yang berbeda dibanding kreator lain mulai dari interaksi dengan para penontonnya yang bisa membuat ikut tertawa karena kelucuannya dan juga bagaimana konten-konten yang keren dan konsisten,” jelas Alyssa.

Berada di bawah naungan StarHits Alyssa merasa sangat senang dan dirinya mendapat keuntungan dengan terhubung dengan orang-orang sesama kreator serta dapat saling bantu-membantu untuk terus berkembang.

Namun, dengan berbagai pencapaian yang sudah diraih Alyssa ternyata ada keraguan dari dirinya ketika ditanya mengenai profesi konten kreator sebagai pekerjaan utama.

“Sepertinya tidak, karena menurutku menjadi konten kreator adalah pekerjaan yang tidak stabil, jadi aku berusaha untuk tidak membuat hal ini sebagai pekerjaan utama tetapi aku akan selalu berusaha untuk konsistensi dan memberikan yang terbaik melalui konten-konten yang aku buat,” jelas Alyssa.

Tidak hanya itu, Alyssa juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada setiap orang yang telah memberikan support untuk dirinya, dirinya juga berharap untuk YouTube Indonesia semakin sukses dan lebih banyak lagi melakukan event-event yang diselenggarakan di masa mendatang.

