HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ada di Kantor Baim Wong saat Ambruk, Tya Ariestya: Alhamdulillah Aman Semuanya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |06:01 WIB
Ada di Kantor Baim Wong saat Ambruk, Tya Ariestya: Alhamdulillah Aman Semuanya
Tya Ariestya berada di kejadian saat kantor Baim Wong roboh (Foto: IG Baim)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong tengah mengalami kejadian kurang mengenakan. Lantai tiga kantor barunya yang berlokasi di kawasan Tangerang Selatan roboh. Hal ini menyebabkan plafon ambruk dan kaca jatuh hingga pecah.

Saat kejadian, Baim Wong tengah melakukan room tour kantor barunya bersama awak media. Ternyata tak hanya awak media saja, artis Tya Ariestya juga kebetulan hadir di sana.

Ada di Kantor Baim Wong saat Ambruk, Tya Ariestya: Alhamdulillah Aman Semuanya

Setelah berhasil menyelamatkan diri, Tya Ariestya bersyukur semua orang yang ada di lantai tiga tersebut aman tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Yang penting kita semua sehat, alhamdulillah tidak ada apa-apa," kata Tya Ariestya.

Tya sendiri mengaku berusaha untuk tidak terlalu panik. Sebab menghadapi situasi seperti itu diharuskan untuk tetap tenang.

"Alhamdulillah aman semuanya. Kita kalau menghadapi sesuatu itu harus tenang," ungkap Tya Ariestya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
