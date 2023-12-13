Mischka Devon Raih Penghargaan di Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia

JAKARTA - Mischka Aoki dan Devon Kei Kenzo, sepasang kakak-beradik dengan beragam bakat, telah berhasil meraih tidak hanya 100 medali dalam Olimpiade Matematika dan Sains Internasional, tetapi juga menjadi pembicara dan motivator dalam acara-acara bergengsi, seperti ASEAN 2023 beberapa bulan yang lalu, meskipun usia mereka masih belia. Mereka juga berhasil memenangkan berbagai kompetisi internasional dalam public speaking, pemrograman komputer, dan bidang lainnya.

Dengan segala bakat dan pencapaian yang dimiliki, Mischka dan Devon kembali menorehkan prestasi baru. Kali ini, mereka menerima penghargaan dari Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia sekaligus dilantik sebagai Anak Bangsa Edukatif. Penghargaan ini menjadi bukti prestasi bagi anak-anak bangsa yang tidak hanya berhasil, tetapi juga senantiasa berbagi ilmu kepada orang-orang di sekitarnya. Kedua kakak-beradik ini telah menginspirasi para pemuda Indonesia di bidang pendidikan, membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas anak muda, sambil tetap menjunjung budaya dan etika sebagai anak Indonesia.

"Menerima Penghargaan Anak Bangsa Edukatif ini sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi kami berdua. Kami bersyukur karena dalam perjalanan kami, kami dapat berbagi motivasi, pengetahuan, dan ilmu kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Penghargaan ini adalah hasil dari kerjasama semua pihak yang telah mendukung kami dalam upaya berbagi, mengunjungi berbagai sekolah, dan bertemu dengan teman-teman pelajar di seluruh Indonesia," ujar Mischka.

Devon menekankan pentingnya pendidikan tidak hanya bagi masa depan individu, tetapi juga berdampak bagi bangsa, bahkan dunia. "Pendidikan merupakan senjata yang kuat untuk mengubah dunia. Mari bersama-sama kita menciptakan masa depan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Ingatlah, sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus menjadi pionir bukan hanya untuk negara kita, tetapi juga bagi negara-negara di seluruh dunia," ucap Devon.

Devon yang dijuluki sebagai "senyuman matematika", bersama dengan Mischka, secara konsisten memberikan solusi praktis dalam berhitung serta tips belajar bahasa Inggris yang menyenangkan melalui platform TikTok. Di bidang fashion, Mischka dan Devon juga tetap berada di jalur mode! Mischka pernah menekankan betapa pentingnya mengikuti tren fashion sesuai dengan nilai-nilai kehidupan anak Indonesia.

