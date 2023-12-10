Ed Sheeran, Inspirasi Abeliano Bermusik

JAKARTA - Bagi Abeliano, Ed Sheeran adalah pendorong utamanya ke dalam dunia musik. Kini, Abeliano yakin dengan kariernya sebagai penyanyi solo.

Pemilik akun Instagram @itsabeliano nampak semakin aktif memberikan petunjuk terselubung mengenai lagu terbarunya yang akan segera dirilis. Bahkan, di caption terbarunya, tertera, “Love Me Like You Say You Do” akan hadir dalam 10 HARI!!!”.

Hal ini menarik perhatian para pengikutnya yang turut memberikan dukungan terhadap karya terbaru Abeliano. Abeliano mengakui bahwa minatnya dalam musik berkembang pesat berkat Ed Sheeran.

Ed Sheeran, seorang musisi fenomenal yang telah sukses menciptakan berbagai lagu hits. Saat ditanya alasannya, Abeliano dengan mantap menyatakan bahwa Ed Sheeran merupakan sosok pertama yang memberikan motivasi untuk menulis lagu sendiri dan serius menggeluti dunia bernyanyi.

“Selain Ed Sheeran, ada juga musisi favorit lainnya seperti Westlife, Michael Jackson, One Direction, Harry Styles, Lewis Capaldi, Bruno Mars, JP Cooper, Shawn Mendes, Justin Bieber, dan masih banyak lagi,” ujar Abeliano.