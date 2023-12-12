Biodata dan Agama Sarah Sechan yang Diduga Sindir Nagita Slavina

JAKARTA - Biodata dan agama Sarah Sechan yang diduga sindir Nagita Slavina. Hal itu bermula dari unggahan Insta Story sang presenter yang menyindir aksi para ‘sultan’ di luar negeri.

“Kebiasaan dianggap ‘sultan’ di negara sendiri, pas di negara orang berasa bisa seenaknya. Di mall teriak-teriak panggil temannya. Padahal, orang lokal melihatnya mungkin nih turis ‘enggak punya manners’,” tulisnya, pada 10 Desember silam.

Sarah Sechan memang tidak menyebut sosok ‘sultan’ yang disindirnya dalam unggahan itu. Namun tak sedikit warganet yang menduga jika sindiran itu ditujukanya untuk Nagita Slavina.

Pasalnya Nagita sempat berteriak memanggil Nia Ramadhani saat berada di sebuah mall di Singapura. Bahkan imbas unggahan itu, Sensen yang merupakan asisten pribadi Raffi Ahmad sempat berkomentar.

Dia menilai, tak etis jika Sarah Sechan sebagai seseorang yang mengenal Nagita Slavina memberikan sindiran seperti itu.

“Kalau aku pribadi, kalau ada teman atau kenalan yang (berbuat) salah ya aku tegur langsung. Pakai bilang manner segala. Yang enggak punya manner siapa?” kata Sensen seakan menyindir balik Sarah Sechan.

Lantas siapa sebenarnya sosok Sarah Sechan? Berikut biodata dan agamanya yang dilansir dari berbagai sumber.

Sarah Sechan bukanlah nama baru dalam dunia entertainment Tanah Air. Pemilik nama lengkap Sarah Meirizka Hardiany Sechan itu adalah mantan VJ MTV sekaligus presenter kondang.