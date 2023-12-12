Jadi Host Shopee Live Dadakan, Zulhas Sambut Harbolnas bersama UMKM yang Sukses Ekspor

MENTERI perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, siang kemarin membuat kejutan dengan menjadi host live shopping dadakan di Shopee Live, Senin (11/12/23). Dalam sesi yang berlangsung untuk menyambut Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) 12.12 tersebut, Menteri Perdagangan ini sukses menawarkan produk rok dan daster plisket, serta sepatu wanita produksi UMKM lokal yang sudah berhasil ekspor bersama Shopee, yakni Gosisonline dan Mikhayla Shoes.

Zulkifli Hasan terlihat lihai saat memandu sesi live shopping Harbolnas di Shopee Live. Dirinya kerap kali berinteraksi dengan para penonton Shopee Live, sambil menunjukkan beberapa produk lokal yang ada di etalase. Namun, Zulhas nampak kaget, saat menyebutkan harga dari produk lokal.

“Wah ini daster berapa ini? Cuma 80 ribu masih diskon jadi 60 ribu? Wah ini kalau di Prancis harganya 100 Dollar ini, 1,6 juta,” ujar Zulkifli.

Begitu pula saat Zulhas menawarkan sepatu produksi UMKM lokal asal Bogor, Mikhayla Shoes, dengan harga diskon kepada para penonton. “Wah ini sepatu bagus gini dari harga 55 ribu, cuma di live ini jadi 26 ribuan saja. Ayo buruan diborong, rugi ini kalau nggak dibeli”

Tidak hanya memandu acara live shopping, dalam kesempatan kali ini Zulhas juga berbincang kepada dua UMKM lokal yang sudah sukses ekspor di Shopee tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

“UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.” jelas Zulhas.