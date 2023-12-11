Gading Marten Ajak Gisel Rayakan Natal 2023 Bersama

BOGOR - Gading Marten, berencana menjalani perayaan Natal 2023 bersama keluarga besar ayahnya, Roy Marten, di Bali.

Tentunya, Gading juga akan membawa putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten, dalam perayaan tersebut.

"Rencana Natal sebenarnya lagi persiapan untuk series baru tapi habis Natal rencananya mau satu keluarga, keluarga besar Marten dari Papah sampai kakak kumpul di Bali tahun ini kumpul di Bali," tutur Gading Marten di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (11/12/2023).

Gading juga mengaku akan mengajak mantan istrinya, Gisella Anastasia, dalam acara keluarga besarnya itu.

"Ikut, Gempi, Gisel semua pokoknya akan kumpul di Bali karena ya mikir-mikir kapan lagi ya kumpul bareng Opa Oma,” ujar Gading Marten.

Bukan tanpa sebab, Gading mengaku rencananya mengajak Gisel disinyalir untuk menambah kemeriahan acara tersebut. Sebab, pria 41 tahun itu menilai acara tersebut merupakan momen langka ditengah kesibukan mereka sebagai figur publik.

"Karena libur yang versi kita keluarga kecilnya sering kan dan bisa kapan saja kalau orang tua kan umur terus kalau perjalanan jauh juga udah kasihan, tahun ini kita putuskan untuk ke Bali," lanjutnya.

