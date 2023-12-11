Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gading Marten Ajak Gisel Rayakan Natal 2023 Bersama

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |01:01 WIB
Gading Marten Ajak Gisel Rayakan Natal 2023 Bersama
Gading Marten ajak Gisel rayakan Natal bersama (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Gading Marten, berencana menjalani perayaan Natal 2023 bersama keluarga besar ayahnya, Roy Marten, di Bali.

Tentunya, Gading juga akan membawa putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten, dalam perayaan tersebut.

"Rencana Natal sebenarnya lagi persiapan untuk series baru tapi habis Natal rencananya mau satu keluarga, keluarga besar Marten dari Papah sampai kakak kumpul di Bali tahun ini kumpul di Bali," tutur Gading Marten di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (11/12/2023).

Gading juga mengaku akan mengajak mantan istrinya, Gisella Anastasia, dalam acara keluarga besarnya itu.

Gading Marten Ajak Gisel Rayakan Natal 2023 Bareng

"Ikut, Gempi, Gisel semua pokoknya akan kumpul di Bali karena ya mikir-mikir kapan lagi ya kumpul bareng Opa Oma,” ujar Gading Marten.

Bukan tanpa sebab, Gading mengaku rencananya mengajak Gisel disinyalir untuk menambah kemeriahan acara tersebut. Sebab, pria 41 tahun itu menilai acara tersebut merupakan momen langka ditengah kesibukan mereka sebagai figur publik.

"Karena libur yang versi kita keluarga kecilnya sering kan dan bisa kapan saja kalau orang tua kan umur terus kalau perjalanan jauh juga udah kasihan, tahun ini kita putuskan untuk ke Bali," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142727/gisella_anastasia-hbJP_large.jpg
Dekat dengan Gisel, Cinta Brian Akui Sudah Bertemu Gading Marten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141689/roy_marten-q1Jw_large.jpg
Bangun Gereja di Rumah Meski Tak Pandai Menabung, Roy Marten: Semua karena Pertolongan Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098826/gading_marten-xmaj_large.jpg
Visa Gading Marten Ditolak, Liburan Bareng Gisel Terancam Batal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/206/3094931/gading_marten-KF3M_large.jpg
Keseruan Gading Marten Adu Akting untuk Pertama Kali Bersama Gempi dan Gisel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/33/3088988/gading_marten-A9Jj_large.jpeg
Hubungan Gading Marten dan Medina Dina, Roy Marten: Saya Doakan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/33/3078502/gading_marten-37tZ_large.jpg
Gading dan Gisel Sering Pergi Bareng, Roy Marten: Saya Hanya Bisa Mendoakan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement