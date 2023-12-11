Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adab Nagita Slavina Disorot Usai Muncul Video Teriak-Teriak di Marina Bay Singapura

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |10:10 WIB
Adab Nagita Slavina Disorot Usai Muncul Video Teriak-Teriak di Marina Bay Singapura
Nagita Slavina disorot usai muncul video teriak-teriak di Singapura (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Nagita Slavina menjadi sorotan usai Sarah Sechan mengomentari perilaku publik figur yang teriak-teriak di negara orang. Beberapa netizen pun menyadari bahwa orang yang dimaksud oleh artis sekaligus presenter yang kini menetap di Singapura bersama keluarganya itu adalah istri Raffi Ahmad.

Dalam video yang beberapa waktu lalu beredar, Nagita memang terlihat memanggil nama Nia Ramadhani saat berada di Marina Bay Singapura. Pasalnya, Nia Ramadhani saat itu terpisah dari rombongan Nagita Slavina.

Dalam cuplikan video yang dibagikan ulang oleh akun Instagram @lambe__danu, perempuan yang akrab disapa Gigi itu melakukan video call Nia Ramadhani.

"Ya maju terus, ini kita udah maju ke depan terus," ucap Nagita Slavina menjelaskan.

Sayang Nia Ramadhani tak paham dengan instruksi dari Nagita Slavina.

Nagita Slavina

Nagita Slavina disorot usai muncul video teriak-teriak di Singapura (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Lalu, Nagita Slavina berteriak berulang kali memanggil nama Nia seolah sedang menunjukkan posisinya berada.

"Nia! Denger gue gak?" tanya Nagita Slavina.

"Nia!" teriaknya lagi.

Teriakan Nagita Slavina bahkan membuat rombongan yang bersamanya tampak tidak nyaman dengan adab Nagita Slavina tersebut.

"Mbak atuh mbak ih, masa teriak-teriak," kata seorang perempuan yang tidak tersorot kamera.

"Kayak di rumah sendiri," timpal yang lain.

Halaman:
1 2
