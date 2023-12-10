Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Momen Haru Sungkeman Abidzar dan Egy Maulana Vikri

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |00:01 WIB
Intip Momen Haru Sungkeman Abidzar dan Egy Maulana Vikri
Abidzar Al Ghifari dan Egy Maulana Vikri sungkeman (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Abidzar menjadi wali nikah untuk sang kakak, Adiba Khanza yang menikah dengan Egy Maulana Vikri, Minggu (10/12/2023). Abidzar menggantikan peran ayahnya, almarhum Ustad Jefri Al Buchori untuk menikahkan sang kakak.

Momen haru tercipta saat Abidzar menikahkan sang kakak. Dia tak kuasa menahan tangis usai Egy Maulana Vikri mengucap ijab kabul. Tak berhenti sampai disitu, suasana haru kian kental terasa saat momen sungkeman. Momen ini dibagikan oleh akun TikTok @adiba.egy.fanbase

Adiba dan Egy bersimpuh dihadapan orang tua masing-masing sebelum nantinya bergantian untuk bersimpuh kepada mertua mereka.

Intip Momen Haru Sungkeman Abidzar dan Egy Maulana Vikri

Usai bersimpuh dihadapan Ummi Pipik, Adiba bergeser ke arah Abidzar yang langsung menuntunnya bangkit berdiri dan memeluknya. Lagi-lagi Abidzar menggantikan posisi sang ayah.

Pelukan itu berlangsung beberapa saat. Terlihat Adiba meneteskan air mata, kemudian diusap oleh Abidzar. Abidzar juga mencium kening dan tangan sang kakak dengan penuh kasih sayang. Momen kehangatan kakak beradik ini tampak begitu mengharukan.

Setelah itu, giliran Egy Maulana Vikri yang bersimpuh di hadapan Umi Pipik. Lalu seperti yang dilakukan Adiba sebelumnya, Egy bergeser ke arah Abidzar yang langsung memeluknya dengan hangat.

 BACA JUGA:

