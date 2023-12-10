Intip Momen Abidzar Al Ghifari Peluk Adiba Khanza usai Jadi Wali Nikah

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari menjadi wali nikah sang kakak, Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri pada Minggu (10/12/2023). Akad nikah putri sulung mendiang ustadz Jefri Al Buchori ini berlangsung khidmat di Hallf Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Momen akad nikah itu pun berlangsung dengan lancar. Sederet momen pernikahan Adiba dan Egy yang digelar tertutup ini pun dibagikan oleh akun Instagram, @antzeranger.

Salah satunya yang menjadi sorotan ialah momen haru saat Abidzar memeluk erat Adiba usai menjadi wali nikah sang kakak. Abidzar yang mengenakan setelan jas berwarna krem itu nampak memberi pelukan hangat untuk Adiba.

Pelukan hangat itu berlangsung beberapa saat. Nampak Adiba meneteskan air mata, kemudian diusap oleh Abidzar.

Tak hanya itu, Abidzar juga mencium kening dan tangan sang kakak dengan penuh kasih sayang. Momen kehangatan kakak beradik ini pun begitu mengharukan.

Momen hangat pelukan Abidzar Al Ghifari pada sang kakak, Adiba Khanza ini pun turut membuat haru para netizen. Warganet ikut merasakan kasih sayang antara kakak dan adik ini.

“Ikutan nangis,” kata akun @du*******.

“Nyesek tapi ikut bahagia,” sambung @ir*******.

“Terharu nangis bahagia,” ucap akun @gl*******.

BACA JUGA: