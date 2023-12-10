Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Abidzar Al Ghifari untuk Egy Maulana Vikri : Titip Adiba, Tolong Jaga!

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |19:21 WIB
Pesan Abidzar Al Ghifari untuk Egy Maulana Vikri : Titip Adiba, Tolong Jaga!
Pesan Abidzar Al Ghifari untuk Egy Maulana Vikri (Foto: Okezone)
JAKARTA - Abidzar Al Ghifari memberikan pesan khusus kepada Egy Maulana Vikri yang kini telah resmi menjadi suami kakaknya, Adiba Khanza. Abidzar menitipkan Adiba kepada Egy agar selalu dijaga dan dituntun dengan penuh kasih sayang.

Pasalnya, selama ini Abidzar sebagai anak laki-laki tertua yang menjaga Adiba dan keluarganya selepas kepergian ayah mereka, Ustad Jefri Al Buchori. Kini tugas menjaga Adiba telah dipercayakannya kepada Egy.

Abidzar pun sudah cukup lama mengenal Egy. Pasalnya, Adiba dan Egy telah menjalin hubungan asmara jarak jauh selama lima tahun sebelum akhirnya resmi menikah.

Pesan Abidzar Al Ghifari untuk Egy Maulana Vikri : Titip Adiba, Tolong Jaga!

Mereka harus menjalani LDR lantaran Egy meniti karier sepakbola di Polandia. Saat Egy pulang ke Indonesia, Abidzar pun kerap kali ikut menemani sang kakak untuk bertemu dengan Egy sehingga mereka cukup akrab hingga saat ini.

"Kita cukup kenal sama Egy, sama keluarga egi cukup kenal, dan Alhamdulillah sampai di tahap yang cukup berkah ini tadi juga ngomong ke Egy minta nitip Adiba, minta jagain, tolong tuntun dia ke arah yg lebih baik," ujar Abidzar saat dijumpai di di lokasi pernikahan Adiba Khanza di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2023).

Jika sebelumnya Adiba dan Abidzar hanya berdua menguatkan satu sama lain lantaran kedua adiknya yang masih berusia belia, kehadiran Egy bak menjadi sumber kekuatan baru sehingga mereka bertiga bisa saling menguatkan. Dengan pernikahan ini, Abidzar kini memiliki sosok kakak laki-laki.

"Ya mungkin buat kakak dan juga yang sekarang jadi abang gua Egy, dulu kalau gua saling menguatkan sama Adiba, sekarang kita saling menguatkan bertiga," pungkasnya.

