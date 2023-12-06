Mengulik Hubungan Masayu Anastasia dengan Doni Monardo Mantan Kepala BNPB

Mengulik hubungan Masayu Anastasia dengan Doni Monardo Mantan Kepala BNPB (Foto: Instagram/masayuanastasia)

JAKARTA - Mengulik hubungan Masayu Anastasia dengan Doni Monardo mantan kepada BNPB. Tidak banyak yang mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat.

Masayu Anastasia diketahui merupakan adik sepupu dari Doni Monardo. Ketika Doni Monardo tutup usia, Masayu Anastasia menyatakan duka mendalam atas kepergian sang kakak melalui Instagram pribadinya.

BACA JUGA: Masayu Anastasia Dampingi Doni Monardo Sebelum Meninggal Dunia

"Telah berpulang ke rahmatullah Abang kami tercinta.. Letjen Purn DR HC Doni Monardo, (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad, 3 Desember 2023 pukul 17.32 WIB", tulis Masayu Anastasia dalam unggahan akun Instagramnya, Minggu 3 Desember 2023.

Artis cantik itu juga membagikan potret hitam putih bersama almarhum Doni Monardo. Unggahan tersebut lantas mendapat banyak komentar warganet yang turut mengucapkan duka kepada Masayu Anastasia sebagai keluarga yang ditinggalkan.

Mengulik Hubungan Masayu Anastasia dengan Doni Monardo Mantan Kepala BNPB (Foto: Instagram/masayuanastasia)

Masayu Anastasia sendiri terlihat hadir langsung dalam prosesi pemakaman Doni Monardo di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Sebagai keluarga, Masayu Anastasia mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang telah diraih oleh Doni Monardo. Wanita berusia 39 tahun itu juga mengungkapkan kebaikan dan dedikasi Doni Monardo dalam menjalankan perannya.

Doni Monardo sebelumnya sempat sakit dan dirawat intensif di rumah sakit pasca menjalani operasi pada September 2023 lalu. Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh Abdul Muhari selaku Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Akan tetapi, kondisinya perlahan semakin memburuk.

Perjalanan karir Doni Monardo selama ini sangat gemilang. Sebagai mantan Kepala BNPB, Doni Monardo, memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Ia menginisiasi pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang kemudian menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19.