HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berduka, Intip Potret Kedekatan Masayu Anastasia Bersama Doni Monardo

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |13:30 WIB
JAKARTA - Kepergian mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, salah satunya Masayu Anastasia. Masayu pun mengunggah foto-foto bersama almarhum semasa hidup.

Melalui unggahannya itu, Masayu membagikan kabar duka atas meninggalnya sosok yang disebutnya sebagai kakak tersebut. Masayu juga membagikan informasi mengenai almarhum yang menghembuskan nafas terakhir pada Minggu, 3 Desember 2023 pada pukul 17.35 WIB.

Mantan istri Lembu Wiworo Jati itu pun mengirimkan doa yang terbaik yang turut mengiringi kepergian mendiang Doni Monardo

"Telah berpulang ke rahmatullah Abang kami. Letjen Purn DR HC Doni Monardo, (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad, 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB. Ya Allah, Ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), pasangan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya (di dunia), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka," bunyi keterangan unggahan Masayu Anastasia.

Masayu juga tampak membagikan foto sebuah pigura yang memperlihatkan foto Doni Monardo memakai seragam TNI. Melalui unggahan itu, Masayu melepas kepergian mantan Kepala Satgas Covid-19 tersebut. Masayu tampak berada di rumah duka yang terletak di Jalan Bukit Golf II, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.

"Selamat Jalan Bang. Selamat beristirahat. Salam Komando," ujar Masayu.

