Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Lokasi Pernikahan Rizki DA, Siap Lepas Status Duda Hari Ini

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |16:26 WIB
Intip Lokasi Pernikahan Rizki DA, Siap Lepas Status Duda Hari Ini
Intip lokasi pernikahan Rizki DA dengan Hersa Rahayu Julianti. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Rizki DA akhirnya terungkap, mantan suami Nadya Mustika Rahayu itu akan menikahi seorang perempuan pujaan hatinya hari ini Sabtu 9 Desember 2023 di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pernikahan Rizki DA terungkap lewat akun TikTok @yeni_yens90. Di mana, akun tersebut mem-posting sebuah video berupa undangan pernikahan Rizki DA tersebut.

Pada postingan itu terlihat dengan jelas siapa yang berhasil menaklukkan hati Rizki DA itu.

"Hersa Rahayu Julianti calon istri Rizki 2R putri kedua dari Bapak Nyanjang dan Ibu Iis Rostati," tulis dalam undangan pernikahan Rizki DA, Sabtu (9/12/2023).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974402/nadya-mustika-dan-rizki-da-kompak-saat-temani-putranya-sunat-vcQa76KMfP.jpg
Nadya Mustika dan Rizki DA Kompak saat Temani Putranya Sunat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/33/2964207/rizki-da-sebut-suami-nadya-mustika-baik-usai-dapat-kemudahan-bertemu-anak-IiXGvlfRM2.jpg
Rizki DA Sebut Suami Nadya Mustika Baik Usai Dapat Kemudahan Bertemu Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/33/2940717/rizki-da-ungkap-alasan-ogah-tanggapi-soal-maskawin-12-gram-emas-seqaC5ycM1.jpg
Rizki DA Ungkap Alasan Ogah Tanggapi Soal Maskawin 12 Gram Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/33/2940564/rizki-da-ingin-segera-memiliki-momongan-meski-baru-9-hari-menikah-MagaKFr5yc.jpg
Rizki DA Ingin Segera Memiliki Momongan, Meski Baru 9 Hari Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/33/2940385/alasan-rizki-da-pilih-yogyakarta-tempat-bulan-madu-bersama-hersa-rahayu-nUyLVbXlkt.jpg
Alasan Rizki DA Pilih Yogyakarta, Tempat Bulan Madu Bersama Hersa Rahayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2937864/rizki-da-klarifikasi-beri-maskawin-12-gram-yang-jadi-omongan-GZlgrKgiSt.jpg
Rizki DA Klarifikasi Beri Maskawin 12 Gram yang Jadi Omongan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement