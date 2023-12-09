Intip Lokasi Pernikahan Rizki DA, Siap Lepas Status Duda Hari Ini

JAKARTA - Pernikahan Rizki DA akhirnya terungkap, mantan suami Nadya Mustika Rahayu itu akan menikahi seorang perempuan pujaan hatinya hari ini Sabtu 9 Desember 2023 di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pernikahan Rizki DA terungkap lewat akun TikTok @yeni_yens90. Di mana, akun tersebut mem-posting sebuah video berupa undangan pernikahan Rizki DA tersebut.

Pada postingan itu terlihat dengan jelas siapa yang berhasil menaklukkan hati Rizki DA itu.

"Hersa Rahayu Julianti calon istri Rizki 2R putri kedua dari Bapak Nyanjang dan Ibu Iis Rostati," tulis dalam undangan pernikahan Rizki DA, Sabtu (9/12/2023).