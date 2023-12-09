Pesan Revalina S Temat untuk Sinetron Jangan Bercerai Bunda

BOGOR - Pemain dan kru Sinetron produksi MNC Pictures berjudul Jangan Bercerai Bunda merayakan setahun hadirnya sinetron itu di layar TV Indonesia.

Revalina S Temat pemeran utama dalam sinetron garapan Sutradara Amin Ishaq itu berharap seluruh kru tetap dan lebih solid dalam bekerja bersama. Ia juga mendoakan agar seluruhnya diberikan kesehatan.

“Kita berterima kasih buat semua yang sudah terlibat, kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan bisa lebih solid dan diberikan kesehatan,” ungkap Revalina usai syukuran satu tahun Sinetron Jangan Bercerai Bunda di Kafe Tpods, Kawasan Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat (8/12/2023).

Revalina berharap sinetron yang terus berjalan itu bisa menberikan berkah bagi penikmatnya dan orang-orang sekitar. Apalagi, sinetron itu menggandeng aktor baru yakni Ibnu Jamil.