Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Revalina S Temat untuk Sinetron Jangan Bercerai Bunda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |11:30 WIB
Pesan Revalina S Temat untuk Sinetron Jangan Bercerai Bunda
Pesan Revalina S Temat untuk Sinetron Jangan Bercerai Bunda. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

BOGOR - Pemain dan kru Sinetron produksi MNC Pictures berjudul Jangan Bercerai Bunda merayakan setahun hadirnya sinetron itu di layar TV Indonesia.

Revalina S Temat pemeran utama dalam sinetron garapan Sutradara Amin Ishaq itu berharap seluruh kru tetap dan lebih solid dalam bekerja bersama. Ia juga mendoakan agar seluruhnya diberikan kesehatan.

“Kita berterima kasih buat semua yang sudah terlibat, kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan bisa lebih solid dan diberikan kesehatan,” ungkap Revalina usai syukuran satu tahun Sinetron Jangan Bercerai Bunda di Kafe Tpods, Kawasan Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat (8/12/2023).

Revalina berharap sinetron yang terus berjalan itu bisa menberikan berkah bagi penikmatnya dan orang-orang sekitar. Apalagi, sinetron itu menggandeng aktor baru yakni Ibnu Jamil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/206/3103006/revalina_s_temat-95vS_large.jpg
Alasan Revalina S Temat Comeback Main Film Usai 8 Tahun Vakum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/16/33/2799501/perjalanan-revalina-s-temat-hijrah-gara-gara-syuting-hingga-lihat-laudya-cynthia-bella-Qu0SNqSJcX.jpg
Perjalanan Hijrah Revalina S Temat, Gara-gara Syuting hingga Lihat Laudya Cynthia Bella
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/14/598/2727212/saksikan-di-vision-revalina-s-temat-comeback-di-sinetron-jangan-bercerai-bunda-xU4OU3dbLw.jpg
Saksikan di Vision+, Revalina S Temat Comeback di Sinetron Jangan Bercerai Bunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/06/598/2721218/lama-vakum-revalina-s-temat-akui-gugup-main-sinetron-jangan-bercerai-bunda-CUBVWKDzK0.jpg
Lama Vakum, Revalina S. Temat Akui Gugup Main Sinetron Jangan Bercerai Bunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/04/33/2224645/mall-segera-buka-revalina-s-temat-pilih-tetap-dirumah-oLhhmew4qI.jpg
Mall Segera Buka, Revalina S Temat Pilih Tetap Dirumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/04/33/2038819/jarang-tampil-di-tv-revalina-s-temat-prioritaskan-keluarga-EOSTlNmOGy.jpg
Jarang Tampil di TV, Revalina S Temat Prioritaskan Keluarga
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement