Olla Ramlan Ingin Punya Pasangan Hidup, Impian yang Belum Terwujud

JAKARTA - Olla Ramlan mengungkapkan hal yang belum terwujud dalam hidupnya di tahun ini. Rupanya dipertemukan jodoh adalah salah satu keinginan Olla Ramlan sejak lama namun belum terwujud.

Hal itu diketahui saat Olla Ramlan berbincang-bincang dengan Ashanty di kanal YouTube Ngobrol Asix.

"Satu, jodoh," ungkap Olla Ramlan dikutip YouTube Ngobrol Asix, Jumat (8/12/2023).

Olla Ramlan mengalami dua kali kegagalan membangun rumah tangga. Meski begitu ia tetap masih menginginkan sosok pendamping hidup dan ingin hidup bahagia seperti sahabatnya, Ashanty.