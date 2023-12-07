Biodata dan Agama Nindy Ayunda

JAKARTA - Biodata dan agama Nindy Ayunda akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Nindy Ayunda diketahui memulai karier sebagai penyanyi.

Menurut Wikipedia, Nindy dua kali masuk dapur rekaman. Selain menyanyikan lagu Matahari dalam album Ost. Badai Pasti Berlalu, Nindy juga digandeng kelompok vokal Bragi untuk menyanyikan tembang berjudul Tidur Malam Ini dalam album terbaru mereka, The Best of Bragi.

Nindy Ayunda ramai diperbincangkan usai kisruh dengan Ashanty. Nindy Ayunda membongkar perselingkuhan Askara Parasady Harsono saat masih berstatus sebagai suaminya. Sebelum resmi bercerai pada Mei 2021, Nindy mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa Askara kala itu selingkuh dengan keponakan sahabatnya.

Ashanty menutupi hubungan antara keponakannya dengan Askara, jelas membuat Nindy kecewa. Apalagi, ia mengetahui kabar perselingkuhan tersebut dari Ririn Ekawati.

"Aku bagian kecewa sama Ashanty. Ini aku cerita, buka semua ya. Karena memang Aska ada sesuatu dengan keponakan dia," ungkap Nindy Ayunda di akun YouTube milik Olla Ramlan.