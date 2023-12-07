Ashanty Dapat Pencerahan dari Anang Hermansyah Usai Konfliknya dengan Nindy Ayunda Mencuat

Ashanty dapat pencerahan dari Anang Hermansyah usai konfliknya dengan Nindy Ayunda mencuat (Foto: Instagram/ashanty_ash)

JAKARTA - Ashanty mengaku mendapat pencerahan dari Anang Hermansyah. Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam akun Instagram Storynya hari ini, Kamis (7/12/2023).

Meski begitu, tidak diketahui pasti apakah wejangan yang diberikan Anang Hermansyah untuk Ashanty berhubungan atau tidak dengan kabar bahwa ibu dua anak itu menutupi perselingkuhan Askara Parasady Harsono dengan keponakannya.

“Kamu mau belajar sama siapa aja gak ada masalah,” ujar Anang.

“Iya, betul-betul,” jawab Ashanty.

Momen Ashanty mendapatkan pencerahan dari Anang diketahui terjadi saat mereka tengah menjalani olahraga pagi bersama.

“Pagi pagi kita, setiap pagi jalan dapat pencerahan dari suamiku,” beber Ashanty.

Seperti diketahui, Nindy Ayunda mengaku kecewa dengan sikap Ashanty yang memilih untuk menutupi perselingkuhan yang terjadi antara Askara dengan keponakannya. Bahkan Nindy sendiri mengaku mengetahui perselingkuhan suaminya dengan keponakan Ashanty dari Ririn Ekawati.

Pun saat ia menanyakan hal tersebut pada Ashanty. Ibu sambung Aurel dan Azriel Hermansyah ini justru memberikan jawaban yang sama sekali tak diharapkannya.