HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dari Kameramen, Febrian Wortelems Rizky Jajal Jadi Content Creator

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:22 WIB
Dari Kameramen, Febrian Wortelems Rizky Jajal Jadi <i>Content Creator</i>
Dari kameramen, Febrian Wortelems Rizky jajal jadi content creator (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Febrian Rizky alias Wortelemes memulai debutnya sebagai content creator setelah diundang Erpan untuk kebutuhan konten prank, pada 2017.

“Saya memulai karier ini sebagai kameramen. Seiring berjalannya waktu, saya tertarik pada konten gaming setelah diajak Nelson alias Beaconcream pada 2018,” ungkapnya.

Febrian Rizky mengungkapkan, ada hal unik di balik alasannya memilih Wortelemes sebagai nama panggung. “Nama itu diambil dari kata wortel dan emes alias gemas atau emas,” tuturnya menambahkan.

 Dari Kameramen, Febrian Wortelems Rizky Jajal Jadi {Content Creator}

Sebagai content creator, Febrian memilih fokus untuk menggarap konten gaming dan entertainment. Dia dikenal dengan konten yang penuh editing dan humor bapak-bapak. Alasan ini yang membuat dia dikenal sebagai kreator dengan jokes menggelitik dan menghibur.

Dia mengaku terinspirasi dari sederet kreator pendahulunya, seperti Erpan1140, Beaconcream, dan Milyhya. Karena itu, dia menilai, kolaborasi dengan kreator lain adalah salah satu kunci untuk bertumbuh.

“Saat kolaborasi sebenarnya bisa menjadi tantangan tersendiri tentang bagaimana mengatur jadwal yang tepat dan memadukan ide-ide yang ada dalam sebuah konten,” ujarnya.

Menjadi content creator ternyata kerja sampingan untuk Febrian. Dia mengatakan, tetap melakoni profesi sebagai editor video. Tidak hanya mendapat penghasilan, profesi sebagai video editor itu mendatangkan teman di mana dia masuk dalam komunitas baru.

 BACA JUGA:

