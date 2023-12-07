Raffi Ahmad Kembali Inisiasi Pertandingan Tenis Lewat Sport Party: Clash of Celebrity

JAKARTA - Raffi Ahmad membuat terobosan baru dengan kembali menginisiasi sebuah pertandingan olahraga atau sportainment yang akan melibatkan sederet selebritis papan atas tanah air. Kali ini, suami Nagita Slavina ini mengajak para selebriti yang hobi bermain tenis untuk bergabung dalam 'Sport Party: Clash of Celebrity'.

Pertandingan ini pun akan dilangsungkan pada 23 Desember mendatang sebagai momentum untuk menutup tahun 2023 dengan sebuah pesta olahraga.

BACA JUGA: Alasan Raffi Ahmad Absen di Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana

"Ya sebenarnya kita bikin acara ini kita tahu tanggal 25 ini kan mulai Natal dan tahun baru. Sebelum natal dan tahun baru kayaknya kita bikin event terakhir sebelum orang-orang pada liburan. Tapi ini memang lebih ke sport party, ya lebih seru lah, pesta olahraga akhir tahun," ujar Raffi Ahmad saat dalam konferensi pers 'Sport Party: Clash of Celebrity' di kawasan Tangerang Selatan, Rabu, 6 Desember 2023.

Raffi mengatakan bahwa pertandingan tenis dipilih lantaran menjadi cabang olahraga yang saat ini pamornya tengah meroket. Tentu hal ini berjalan beriringan dengan semakin banyaknya artis tanah air yang hobi berolahraga tenis ditengah kesibukannya.

Raffi Ahmad kembali inisiasi pertandingan tenis lewat 'Sport Party: Clash of Celebrity' (Foto: Nurul Amanah/MPI)





"Ya kenapa tenis, hype-nya tahun ini lagi terasa tenis, naik daun. Jadi hype nya baru growth lagi," jelasnya.

Sesuai namanya, ajang ini menjadi pesta olahraga bagi selebritis. Sebuah pesta tentunya akan berjalan dengan menyenangkan. Tapi para pemain akan tetap menunjukkan jiwa kompetitifnya untuk menjadikan pertandingan lebih menghibur.

BACA JUGA: Haji Faisal Apresiasi Langkah Raffi Ahmad Pertemukan Fuji Utami dan Aaliyah Massaid

Pertandingan ini pun akan menghadirkan format yang berbeda dari beberapa ajang tenis serupa. Format kompetisi ini akan membagi sepuluh selebriti ke dalam dua kategori tim yaitu Tim Merah dan Tim Biru.

Raffi Ahmad akan menjadi kapten dari Tim Biru bersama dengan Desta, Dikta, Nagita Slavina, dan Yura Yunita sebagai anggota tim, yang akan menghadapi Dion Wiyoko sebagai kapten Tim Merah bersama Rezky Aditya, Tanta Ginting, Gege Elisa, dan Luna Maya.