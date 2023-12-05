Alasan Raffi Ahmad Absen di Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana

JAKARTA - Raffi Ahmad merupakan salah satu tamu yang diundang Bunga Citra Lestari (BCL) untuk hadir di pernikahan tertutupnya, pada 2 Desember silam. Namun dia terpaksa absen dari momen tersebut.

Padahal, BCL sudah mempersiapkan kamar khusus untuk Raffi Ahmad. “Selamat untuk Bunga dan Tiko. Aku minta maaf tidak bisa datang. Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat,” katanya dalam talkshow FYP, pada 4 Desember 2023.

Bapak dua anak itu menjelaskan, alasannya tidak bisa hadir karena mengikuti Singapore Marathon 2023. Kebetulan, dia tak dapat tiket pesawat untuk penerbangan di siang harinya.

“Setelah lari, kebetulan aku ada janji ketemu dokter. Dapat tiket pun penerbangan sore. Sampai di Bali itu bisa malam banget,” kata Raffi Ahmad menjelaskan.

Aktor 36 tahun itu mengaku sedih karena tidak bisa datang di momen penting sahabatnya tersebut. “Ya sedihlah (enggak bisa datang). Aku dan BCL itu sudah berteman sejak umur 14 tahun,” tuturnya lagi.

Raffi Ahmad menduga, Bunga Citra Lestari marah kepadanya karena tidak jadi datang ke resepsi pernikahannya. “Jadi dia sempat konfirmasi soal kamar. Kalau aku tidak datang, kamarnya mau dikasih ke keluarga,” ujarnya.

Suami Nagita Slavina itu menambahkan, “Aku balas chatnya bilang, kayaknya enggak bisa datang. Nah, dia sudah enggak balas lagi tuh chat-ku. Sepertinya dia marah deh.”

Bunga Citra Lestari resmi melepas status janda dengan menerima pinangan Tiko Aryawardhana, pada 2 Desember 2023. Sang banker memberikan maskawin berupa seperangkat alat salat dan logam mulia seberat 212 gram senilai Rp240 juta.*

