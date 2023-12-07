Taylor Swift Dinobatkan Person of The Year TIME 2023, Dijuluki Seniman Serba Bisa

JAKARTA - Taylor Swift dinobatkan sebagai 'Person of The Year' oleh majalah TIME. Prestasi bergengsi ini berkaitan dengan titelnya yang kini menjadi seniman serba bisa hingga multitalenta, atau apapun julukan lain yang saat ini disematkan kepadanya.

Majalah TIME menyoroti prestasi Swift sebagai seorang seniman dengan pencapaian yang terbilang lengkap. Namanya telah disejajarkan dengan bintang legendaris dunia.

Sebagai bintang pop, namanya disebutkan bersama Elvis Presley, Michael Jackson, dan Madonna. Sebagai penulis lagu, dia dibandingkan dengan Bob Dylan, Paul McCartney, dan Joni Mitchell.

Sebagai seorang pengusaha wanita, dia telah membangun sebuah kerajaan yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika dan sebagai seorang selebrita, dia selalu menjadi pusat perhatian.