Konser Taylor Swift di Brasil Ditunda, Ternyata Ini Penyebabnya

AMERIKA - Taylor Swift memutuskan menunda konser The Era’s Tour di Rio De Jeneiro, Brasil. Hal ini lantaran kondisi suhu panas ekstrem dan kabar meninggalnya salah satu Swifties, penggemar Taylor Swift akibat serangan jantung.

Dilansir Independent, Minggu (19/11/2023) suhu panas di Brasil mencapai 60 derajat. Pelantun All Too Well ini memutuskan menunda konser demi kenyamanan dan keselamatan penggemar.

“Aku menulis ini dari ruang pakaian di stadium. Keputusan telah dibuat untuk menunda konser malam ini karena suhu ekstrem di Rio,” tulis Taylor Swift di Insta Story-nya, Minggu (19/11/2023).

Taylor Swift mengatakan keselamatan dan kenyamanan penggemar serta para krunya merupanan hal yang utama. Karenanya ia memilih menunda konser keduanya di Brasil ini.