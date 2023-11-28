Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nagita Slavina Absen di Ultah sang Ayah, Gideon Tengker: Ngucapin Saja Enggak

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:03 WIB
Nagita Slavina Absen di Ultah sang Ayah, Gideon Tengker: <i>Ngucapin</i> Saja Enggak
Gideon Tengker ulang tahun, dua anaknya tidak hadir. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Gideon Tengker dan Rieta Amilia Beta memburuk setelah dia melayangkan gugatan perdata senilai Rp300 miliar kepada mantan istrinya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alasan itu membuat sang musisi harus rela merayakan ulang tahun ke-69, pada 25 November silam, tanpa kehadiran dua anak perempuannya, Nagita Slavina dan Caca Tengker.

"Jangankan datang, ngucapin selamat saja enggak. Jadi ya dirayakan sama keluarga di rumah saja," katanya saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/11/2023).

Erles Rareral, kuasa hukum Gideon Tengker mengaku miris dengan kondisi yang dialami kliennya.

Halaman:
1 2
