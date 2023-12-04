Masayu Anastasia Dampingi Doni Monardo Sebelum Meninggal Dunia

JAKARTA - Masayu Anastasia ikut merasakan duka mendalam atas meninggalnya mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo. Mantan Kepala Satgas Covid-19 itu meninggal dunia pada Minggu, (3/12/2023) pukul 17.35 WIB.

Sebelum kepergian kakak sepupunya itu, Masayu berada di rumah sakit dan menyaksikan langsung saat Doni Monardo menghembuskan nafas terakhirnya. Hal ini diungkap oleh salah satu rekan Masayu melalui akun Instagramnya @arsysoetopo17. Dia membagikan tangkapan layar chat bersama Masayu.

BACA JUGA: Sejumlah Pejabat Antarkan Doni Monardo ke Pemakaman di TMP Kalibata

Masayu menghubungi rekannya itu beberapa menit berselang usai Doni Monardo meninggal dunia. Kepada rekannya itu, dia mengungkap bahwa kondisi almarhum semakin drop hingga alat medis akhirnya dilepas.

Melihat kondisi itu, Masayu bergegas masuk ke dalam kamar tempat Doni dirawat. Dia bersyukur dapat berada di sisi almarhum sebelum kepergiannya.

"Tadi makin turun sampai nol sayang. Mesin langsung dicabut semua. Akhirnya aku masuk ke dalam kamarnya. Untung ya sayang," ujar Masayu kepada Arsy Soetopo dikutip dari unggahan Instagram Story @arsysoetopo17, Minggu (3/12/2023).

Menilik dari unggahan Instagram Story @masayuanastasia, mantan istri Lembu Wiworo Jati itu tampak membagikan bingkai berisi foto Doni Monardo yang memakai seragam TNI sekaligus melepas kepergian mantan Kepala Satgas Covid-19 itu.

"Selamat Jalan Bang. Selamat beristirahat. Salam Komando," ujar Masayu.