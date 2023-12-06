Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bagus Arda Jadi Duta Wisata hingga Tembus Pendidikan Akademi Berkat Hobi Lari

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |06:50 WIB
Bagus Arda Jadi Duta Wisata hingga Tembus Pendidikan Akademi Berkat Hobi Lari
Bagus Arda jadi Duta Wisata hingga tembus Pendidikan Akademi Berkat Hobi Lari (Foto: Instagram/bagusardaprimadana)
A
A
A

JAKARTA - Bagus Arda Primadana merupakan seorang influencer yang juga sempat mengikuti kompetisi Duta Wisata. Pada awalnya, pria kelahiran Kebumen, 20 Februari 2001 ini mengaku tengah menjalani bisnis kecil-kecilan, sebelum akhirnya mengikuti kompetisi Duta Wisata.

Dengan berbekal sosial media, Bagus Arda pun berhasil menjadi juara favorit dalam kompetisi tersebut.

"Awalnya setelah lulus sekolah iseng-iseng bisnis minuman kecil-kecilan di kota saya. Sambil mengisi waktu luang, saya mengikuti berapa kompetisi di kota saya yaitu Duta Wisata. Dalam kompetisi itu saya mendapatkan vote suara terbanyak dan menjadi juara favorite," beber Bagus Arda.

"Saat itu menggunakan vote Instagram sehingga banyak dari penonton yang memberikan suara hingga nambah followers di instagram pribadi saya," lanjutnya.

Bagus Arda

Bagus Arda jadi Duta Wisata hingga tembus Pendidikan Akademi Berkat Hobi Lari (Foto: Instagram/bagusardaprimadana)

Sambil mengikuti kompetisi Duta Wisata, Bagus Arda pun rutin berolahraga. Hal itu membuatnya berhasil mengikuti seleksi Akademi Angkatan Laut.

"Saya juga rajin olahraga terutama lari, beberapa kompetisi sering saya ikuti di daerah saya. Setahun setelah itu saya memutuskan ikut seleksi di salah satu akademi dan berhasil masuk disana," tuturnya.

"Selama saya menempuh pendidikan di akademi saya mengikuti juga beberapa kompetisi mewakili akademi angkatan laut pada tahun 2021 tepatnya bulan Desember hingga babak semi final dengan lari 100 M dengan kecepatan 10,57 detik. Sampai saat ini saya juga masih sering membagikan kegiatan olahraga saya di sosial media saya," bebernya.

