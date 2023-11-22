Gemar Olahraga Ekstrim, Influencer Lady Hdr Pernah Jadi Pembalap Drag Motor

JAKARTA - Lady Hdr merupakan seorang pembalap yang cukup dikenal masyarakat. Kegemarannya pada olahraga ekstrim, membuat perempuan yang juga berprofesi sebagai influencer ini semakin dikenal hingga mendapat sorotan.

Bukan tanpa sebab, pasalnya apa yang digemarinya, yakni olahraga ekstrim biasanya lebih banyak disukai oleh kaum adam. Sedangkan dirinya, diketahui merupakan seorang wanita yang bahkan pernah menjadi Pembalap Drag Motor dan Mobil Issom.

"Aku pertama disorot karena kegemaran saya sih. Kan suka dengan olahraga ekstrim yang biasanya kebanyakan digemari oleh laki laki," jelas Lady.

"Jadi aku gemar sekali dengan otomotif, apalagi olahraga ekstrim, makanya sayang memilih menjadi pembalap (Lady Racer Indonesia). Dari saya menjadi pembalap, banyak orang-orang mengikuti akun Instagram saya, makanya sekarang cukup banyak sekali followers di Instagram," lanjutnya.

Sementara itu, Lady sendiri diketahui memiliki 506 ribu followers di Instagram. Kariernya sebagai seorang influencer bahkan diakuinya berawal dari iseng.

"Sekarang jadi influencer juga, ya karena untuk mengisi waktu luang, dan sudah menjadi hobby saya sedari dulu. Soalnya suka juga buat konten di Instagram dan Tiktok," katanya.

Lebih lanjut, sebagai seorang pembalap, perempuan kelahiran Bogor, 2 November 1998 ini jelas menjunjung tinggi sportifitas dan enggan menganggap orang lain merupakan saingan. Meski, ia tidak memungkiri bahwa ia masih sering dipandang negatif oleh orang-orang di luar sana.

"Terus kalau dipandang negatif kayaknya sudah menjadi hal biasa. Menurutku, namanya orang berpendapat kita harus menerima dengan lapang dada. Saring yang positif, buang yang negatif," tuturnya.