Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gemar Olahraga Ekstrim, Influencer Lady Hdr Pernah Jadi Pembalap Drag Motor

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |13:46 WIB
Gemar Olahraga Ekstrim, Influencer Lady Hdr Pernah Jadi Pembalap Drag Motor
Lady Hdr pernah menjadi pembalap drag motor (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Lady Hdr merupakan seorang pembalap yang cukup dikenal masyarakat. Kegemarannya pada olahraga ekstrim, membuat perempuan yang juga berprofesi sebagai influencer ini semakin dikenal hingga mendapat sorotan.

Bukan tanpa sebab, pasalnya apa yang digemarinya, yakni olahraga ekstrim biasanya lebih banyak disukai oleh kaum adam. Sedangkan dirinya, diketahui merupakan seorang wanita yang bahkan pernah menjadi Pembalap Drag Motor dan Mobil Issom.

"Aku pertama disorot karena kegemaran saya sih. Kan suka dengan olahraga ekstrim yang biasanya kebanyakan digemari oleh laki laki," jelas Lady.

"Jadi aku gemar sekali dengan otomotif, apalagi olahraga ekstrim, makanya sayang memilih menjadi pembalap (Lady Racer Indonesia). Dari saya menjadi pembalap, banyak orang-orang mengikuti akun Instagram saya, makanya sekarang cukup banyak sekali followers di Instagram," lanjutnya.

Lady Hdr

Sementara itu, Lady sendiri diketahui memiliki 506 ribu followers di Instagram. Kariernya sebagai seorang influencer bahkan diakuinya berawal dari iseng.

"Sekarang jadi influencer juga, ya karena untuk mengisi waktu luang, dan sudah menjadi hobby saya sedari dulu. Soalnya suka juga buat konten di Instagram dan Tiktok," katanya.

Lebih lanjut, sebagai seorang pembalap, perempuan kelahiran Bogor, 2 November 1998 ini jelas menjunjung tinggi sportifitas dan enggan menganggap orang lain merupakan saingan. Meski, ia tidak memungkiri bahwa ia masih sering dipandang negatif oleh orang-orang di luar sana.

"Terus kalau dipandang negatif kayaknya sudah menjadi hal biasa. Menurutku, namanya orang berpendapat kita harus menerima dengan lapang dada. Saring yang positif, buang yang negatif," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178138/na_daehoon_dan_jule-I4oN_large.jpg
Curhat Na Daehoon usai Diselingkuhi Julia Prastini: Alhamdulillah, Saya Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement