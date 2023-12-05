Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Dava MasterChef Indonesia Season 7 Meninggal Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:36 WIB
Kabar Duka, Dava MasterChef Indonesia Season 7 Meninggal Dunia
Dava Kontestan MasterChef Indonesia season 7 meninggal. (Foto: dok. RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari industri kuliner Tanah Air. Alumni kontestan MasterChef Indonesia Season 7, Muhammad Umair Dava alias Dava dikabarkan meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh akun Instagram MasterChef Indonesia. Melalui Insta Story, Dava dinyatakan telah berpulang.

“Turut berduka cita, Muhamad Umair Dava MasterChef Indonesia Season 7. Semoga ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan,” tulis Instagram MasterChef Indonesia, Selasa (5/12/2023).

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi terkait penyebab kematian Dava. Namun, dilihat dari kolom komentar unggahan Dava di Instagram-nya @davamci7, seorang netizen mengatakan Dava diduga mengalami asam lambung.

Dava

Sementara itu, chef sekaligus juri MasterChef Indonesia seperti Renatta Moeloek dan Arnold Poernomo turut mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Dava.

