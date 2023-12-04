Biodata dan Agama Aishah Sinclair, Aktris Cantik Bridesmaid BCL

JAKARTA - Biodata dan agama Aishah Sinclair menarik perhatian publik saat adik perempuan Ashraf Sinclair itu terlihat hadir di pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana di Bali, pada 2 Desember 2023.

Tak sekadar hadir, Aishah bahkan berperan sebagai pendamping pengantin wanita (bridesmaid) dalam momen bahagia BCL tersebut. Dia tampil anggun dalam balutan kebaya berwarna nude dan bawahan batik.

Sebagai bridesmaid, Aishah Sinclair menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia sempat tertangkap kamera sedang merapikan ekor kain penutup kepala yang dikenakan BCL saat menuju meja akad nikah.

Untuk mengenal lebih dekat sosoknya, berikut biodata dan agama Aishah Sinclair yang dihimpun Okezone dari berbagai sumber, pada Senin (4/12/2023).

Aishah Jennifer Mohamed Sinclair lahir di London, Inggris, 43 tahun silam. Dia tumbuh dalam pengaruh agama Islam, di mana sang ayah, Mohamed Anthony John Sinclair menjadi mualaf saat menikahi ibunya yang asal Malaysia.

Sebagai anak blasteran, Aishah memiliki kewarganegaraan ganda, Inggris dan Malaysia, saat kecil. Namun setelah usianya 16 tahun, dia memutuskan menjadi warga negara Malaysia mengikuti sang ibu.

Aishah Sinclair merupakan sarjana Jurusan Komunikasi Massa dari Universiti Teknologi Mara Malaysia. Dia kemudian dikenal sebagai host, aktris, penyiar radio, model, hingga pengacara.

Kariernya di dunia hiburan dimulai pada 2005, saat dia berperan sebagai cameo dalam film Gol & Gincu Movie. Dia juga pernah membintangi sederet film dan serial TV, seperti Realiti (2006) dan Hilang (2008).