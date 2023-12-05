Wendy Walters Akui Baik-Baik Saja Usai Diduga Mendaki Gunung Marapi yang Alami Erupsi

JAKARTA - Selebgram Wendy Walters sempat membuat khawatir penggemarnya. Pasalnya, banyak warganet yang menduga bahwa mantan istri Reza Arap itu tengah mendaki Gunung Marapi di Sumatera Barat yang mengalami erupsi pada Minggu, 3 Desember kemarin.

Mengetahui banyak netizen yang mengkhawatirkannya, Wendy pun buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tak lagi berada di Gunung Marapi saat gunung tersebut mengalami erupsi.

“Hi semua, aku tidak lagi di Gunung Marapi dan baik-baik saja,” tulis Wendy pada Selasa (5/12/2023).

Ketakutan warganet jelas semakin bertambah lantaran Wendy belakangan cukup jarang meng-update Instagramnya. Sehingga, netizen menduga Wendy menjadi korban saat mendaki gunung tersebut.

Tak ingin rumor tersebut berkembang semakin jauh, Wendy pun merasa perlu untuk meluruskan hal tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya belakangan ini memang ingin istirahat dari sosial media.

Wendy Walters diduga mendaki gunung marapi yang alami erupsi (Foto: Instagram/wendywalters)