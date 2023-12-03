Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu Fuji di Singapura, Ini Kata Aaliyah Massaid

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |16:03 WIB
Bertemu Fuji di Singapura, Ini Kata Aaliyah Massaid
Aaliyah Massaid merespon soal bertemu Fuji di Singapura. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid membantah jika hubungan dirinya dengan Fuji tidak baik. Anak Reza Artamevia itu merasa jika dia dan Fuji selalu berhubungan baik.

Diketahui, Aaliyah Massaid merupakan kekasih Thariq Halilintar. Di mana sebelum merajut kasih dengan dirinya, adik kandung Atta Halilintar itu pernah berpacaran dengan Fuji.

Seakan tidak menjadi bola liar, Raffi Ahmad pun mempertemukan Aaliyah Massaid dengan Fuji di Singapura. Kebetulan, ketiganya tengah hadir di sana untuk menghadiri sebuah acara.

Bahkan seakan hubungan keduanya tidak memiliki masalah berarti, Aaliyah Massaid dan Fuji pun tampak berjalan bersama di Bandara Singapura.

Halaman:
1 2 3
