HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Foto Bareng Fuji dan Aaliyah Massaid, Netizen: Pemersatu Bangsa!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |05:00 WIB
Raffi Ahmad Foto Bareng Fuji dan Aaliyah Massaid, Netizen: Pemersatu Bangsa!
Raffi Ahmad rangkul Aaliyah Massaid dan Fuji. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad membuat publik heboh, pasalnya suami Nagita Slavina itu mengunggah foto dirinya bersama Aaliyah Massaid dan Fuji di media sosial Instagram miliknya.

Diketahui, Aaliyah Massaid kini dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara bersama Thariq Halilintar yang merupakan adik kandung Atta Halilintar. Sementara Fujianti Utami Putri atau lebih dikenal dengan Fuji merupakan mantan kekasih Thariq Halilintar.

Hubungan Fuji dengan Aaliyah Massaid memang terus jadi sorotan. Di mana setelah putus dari Thariq Halilintar, anak Lenggogeni Faruk dan Halilintar Anofial Asmid tak lama dikabarkan memiliki pasangan yakni anak dari Reza Artamevia.

Bahkan, baik Fuji dan Aaliyah Massaid juga hingga saat ini belum pernah bertemu sapa. Seakan tidak ingin menjadi bola liar, Raffi Ahmad pun mempertemukan keduanya.

Dalam postingan Raffi Ahmad itu, terlihat baik dirinya dan Aaliyah Massaid dan Fuji sama-sama menggunakan kemeja berwarna hitam.

Raffi Ahmad

Tak itu saja dalam foto dan video tersebut, tampak Raffi Ahmad seraya puas mempertemukan keduanya. Itu tergambar dari raut wajah Raffi Ahmad yang tertawa, sementara Aaliyah Massaid dan Fuji tampak canggung yang berada terpisah disamping Raffi Ahmad.

Aaliyah Massaid berada di sisi kanan Raffi Ahmad, sementara Fuji ada di kirinya. Kedua tangan Raffi pun merangkul keduanya. Tampaknya momen itu diabadikan kala berada di Singapura.

"Aku cinta semua love sekebon," tulis Raffi Ahmad

Melihat unggahan itu, membuat netizen langsung dengan sigap membanjiri kolom komentar milik Raffi Ahmad itu.

"Bahagianya memang kalau jadi Raffi Ahmad," tulis Juragan 99

"Pemersatu bangsa," tulis netizen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
