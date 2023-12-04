Hamil Calon Anak Pertama, Kiki Amalia Naik Berat Badan 17 Kilogram

JAKARTA - Kiki Amalia saat ini tengah mengandung calon buah hatinya yang pertama di usia 42 tahun. Usia kandungannya saat ini pun telah memasuki trimester akhir, atau sekitar 7 bulan.

Bisa merasakan kehamilan dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu, istri dari Agung Nugraha ini mengaku sangat bahagia. Bahkan ia sama sekali tak merasa sedih lantaran harus mengalami perubahan fisik yang drastis, mengingat bobot tubuhnya kini sudah mencapai 61 kilogram.

"Naik 17 kilogram ini. Biasanya 45, sekarang 61. Jadi tembem," ujar Kiki Amalia baru-baru ini.

"Tapi kaki nggak bengkak. Alhamdulillah karena sering jalan," sambungnya.

Hamil, Kiki Amalia naik berat badan 17 kilogram (Foto: Instagram/kikiamaliaworld)