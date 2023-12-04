Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Minhwan FT Island dan Yulhee Bercerai setelah 5 Tahun Menikah

Andrean Pulungan , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:29 WIB
Minhwan FT Island dan Yulhee Bercerai setelah 5 Tahun Menikah
Minhwan FT Island dan Yulhee bercerai setelah 5 tahun menikah. (Foto: Soompi)
A
A
A

SEOUL - Minhwan FT Island dan Yulhee resmi bercerai setelah 5 tahun menikah. Kabar tersebut disampaikan kedua idol K-Pop tersebut lewat akun Instagram masing-masing, pada 4 Desember 2023. 

Yulhee dalam keterangannya mengatakan, meski memutuskan berpisah dengan Minhwan, namun mereka akan terus berhubungan baik demi membesarkan anak-anak mereka.

“Dengan pertimbangan seksama, kami sepakat untuk anak-anak tinggal bersama Minhwan sementara waktu, sampai kami memutuskan tempat terbaik untuk mereka ke depannya,” ujar Yulhee.

Walau diasuh sang suami, namun mantan personel Laboum itu memastikan akan menghabiskan banyak waktu dengan anak-anaknya. Di lain pihak, Minhwan mengaku, sulit memutuskan berpisah dari sang istri, 

Tak ada penjelasan mendetail terkait alasan perpisahan tersebut. Namun dia mengaku, keputusan itu diambil setelah diskusi dan pertimbangan panjang. Dia juga berterima kasih atas atas dukungan yang diberikan fans selama ini.

Minhwan FT Island dan Yulhee bercerai setelah 5 tahun menikah. (Foto: Soompi)

“Sebagai ayah, aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan anak-anak kami tidak mengalami trauma akibat perpisahan ini. Semoga aku bisa menyapa kalian dengan berita baik ke depannya,” tutur Minhwan. 

Yulhee dan Minhwan pertama kali mengumumkan berpacaran pada September 2017. Kemudian mereka melegalkan pernikahan tersebut, pada Mei 2018. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga anak.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189626/lee_soodam-zyX9_large.jpg
Susul Dita Karang cs, Soodam Resmi Hengkang dari SECRET NUMBER
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189371/winter_aespa-QsUO_large.jpg
Fans Desak Winter Keluar dari Aespa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement