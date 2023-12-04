Minhwan FT Island dan Yulhee Bercerai setelah 5 Tahun Menikah

SEOUL - Minhwan FT Island dan Yulhee resmi bercerai setelah 5 tahun menikah. Kabar tersebut disampaikan kedua idol K-Pop tersebut lewat akun Instagram masing-masing, pada 4 Desember 2023.

Yulhee dalam keterangannya mengatakan, meski memutuskan berpisah dengan Minhwan, namun mereka akan terus berhubungan baik demi membesarkan anak-anak mereka.

“Dengan pertimbangan seksama, kami sepakat untuk anak-anak tinggal bersama Minhwan sementara waktu, sampai kami memutuskan tempat terbaik untuk mereka ke depannya,” ujar Yulhee.

Walau diasuh sang suami, namun mantan personel Laboum itu memastikan akan menghabiskan banyak waktu dengan anak-anaknya. Di lain pihak, Minhwan mengaku, sulit memutuskan berpisah dari sang istri,

Tak ada penjelasan mendetail terkait alasan perpisahan tersebut. Namun dia mengaku, keputusan itu diambil setelah diskusi dan pertimbangan panjang. Dia juga berterima kasih atas atas dukungan yang diberikan fans selama ini.

“Sebagai ayah, aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan anak-anak kami tidak mengalami trauma akibat perpisahan ini. Semoga aku bisa menyapa kalian dengan berita baik ke depannya,” tutur Minhwan.

Yulhee dan Minhwan pertama kali mengumumkan berpacaran pada September 2017. Kemudian mereka melegalkan pernikahan tersebut, pada Mei 2018. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga anak.*

