Potret Bunga Citra Lestari dan Noah Bareng Tiko Aryawardhana, Netizen: Anak dari Suami Kemana?

JAKARTA - Seusai melangsungkan pernikahan, Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana turut mengabadikan momen foto bersama. Tak ketinggalan Noah anak semata wayang BCL dan Ashraf Sinclair turun hadir.

Sebelum melakukan foto bersama, terlihat Tiko Aryawardhana tengah berjalan bersama Bunga Citra Lestari. Namun, keduanya tampak diapit oleh Noah anak BCL. Bahkan, sebelum melangsungkan pernikahan terlihat Bunga Citra Lestari tampak memeluk Noah sang anak.

"Noah juga looks so happy, semoga mereka happy seterusnya," tulis akun TikTok @mementum00, Sabtu (2/12/2023).

Momen itu juga terekam di media sosial lainnya yakni di Instagram. Di mana, media sosial Instagram fans base Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana itu juga menampilkan foto keluarga bersama kedua mempelai usai melangsungkan pernikahan.

Dalam foto itu juga tampak terlihat Noah anak semata wayang Bunga Citra Lestari yang berada di antara kedua mempelai.

"Noaahh akhirnya muncul juga," tulis akun @bcltiko.