HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Nagita Slavina Ubah Panggilan Rayyanza dari Cipung Jadi Ajja

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |06:45 WIB
Alasan Nagita Slavina Ubah Panggilan Rayyanza dari Cipung Jadi Ajja
Alasan Nagita Slavina ubah panggilan Rayyanza dari Cipung jadi Ajja (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Nagita Slavina mengubah panggilan Rayyanza dari Cipung jadi Ajja cukup menarik perhatian para penggemar. Pasalnya, bocah 2 tahun itu sudah begitu identik dengan nama Cipung.

Perubahan nama panggilan itu diketahui saat perayaan ulang tahun Rayyanza, pada 26 November silam. Nagita menjelaskan bahwa nama Ajja sebenarnya merupakan nama Rayyanza sendiri.

“Dia kan belum bisa menyebut nama Rayyanza dengan jelas. Jadi bilangnya Ajja,” kata istri Raffi Ahmad dalam perayaan tersebut.

Nagita menambahkan, nama ‘Ajja’ sebenarnya sudah tidak asing bagi keluarga sang artis. Pasalnya, Rayyanza lebih sering menyebut dirinya Ajja ketimbang Cipung saat berinteraksi dengan keluarga.

Nagita Slavina dan Rayyanza

Alasan Nagita Slavina ubah panggilan Rayyanza dari Cipung jadi Ajja (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Terlepas dari perubahan nama panggilan Rayyanza, dari Cipung jadi Ajja, pesta ulang tahun adik Rafathar itu digelar secara mewah di kantor baru RANS Entertainment di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.

Halaman:
1 2
