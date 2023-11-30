Tak Diundang ke Ultah Rayyanza, Fuji Protes Raffi Ahmad: Parah Ih

JAKARTA - Fuji diketahui tak hadir dalam acara ulang tahun Rayyanza Malik Ahmad yang ke-2. Ketidakhadiran mantan kekasih Thariq Halilintar ini di pesta ulang tahun Rayyanza, diketahui lantaran merasa tidak menerima undangan dari Raffi Ahmad selaku tuan rumah.

Sebelumnya hal tersebut pun sudah sempat disampaikan oleh Fadly Faisal selaku kakak kandung Fuji. Namun, Raffi Ahmad justru menjelaskan jika terdapat miskomunikasi, sehingga keluarga Fadly dan Fuji sampai tidak mendapatkan undangan ultah putranya.

Terbaru, Fuji pun bertemu dengan Raffi Ahmad dan melayangkan protesnya lantaran tak diundang untuk hadir ke ultah Rayyanza.

"Parah ih nggak diundang ih parah," ucap Fuji dikutip dari akun TikTok @fujilovee10.

Mendengar ucapan Fuji, Raffi pun membela diri. Ia mengaku sudah mengundang Fuji namun undangannya justru diabaikan lantaran gadis 21 tahun itu lebih memilih liburan ke luar negeri.

"Fuji, emang nggak diundang? Diundang, kamu aja ke luar negeri," ucap Raffi Ahmad.

"Astagfirullahaladzim A' Raffi. Enggak, nggak apa-apa guys," jawab Fuji.