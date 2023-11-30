Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Diundang ke Ultah Rayyanza, Fuji Protes Raffi Ahmad: Parah Ih

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |05:49 WIB
Tak Diundang ke Ultah Rayyanza, Fuji Protes Raffi Ahmad: Parah Ih
Tak diundang ke ultah Rayyanza, Fuji protes Raffi Ahmad (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fuji diketahui tak hadir dalam acara ulang tahun Rayyanza Malik Ahmad yang ke-2. Ketidakhadiran mantan kekasih Thariq Halilintar ini di pesta ulang tahun Rayyanza, diketahui lantaran merasa tidak menerima undangan dari Raffi Ahmad selaku tuan rumah.

Sebelumnya hal tersebut pun sudah sempat disampaikan oleh Fadly Faisal selaku kakak kandung Fuji. Namun, Raffi Ahmad justru menjelaskan jika terdapat miskomunikasi, sehingga keluarga Fadly dan Fuji sampai tidak mendapatkan undangan ultah putranya.

Terbaru, Fuji pun bertemu dengan Raffi Ahmad dan melayangkan protesnya lantaran tak diundang untuk hadir ke ultah Rayyanza.

"Parah ih nggak diundang ih parah," ucap Fuji dikutip dari akun TikTok @fujilovee10.

Fuji

Mendengar ucapan Fuji, Raffi pun membela diri. Ia mengaku sudah mengundang Fuji namun undangannya justru diabaikan lantaran gadis 21 tahun itu lebih memilih liburan ke luar negeri.

"Fuji, emang nggak diundang? Diundang, kamu aja ke luar negeri," ucap Raffi Ahmad.

"Astagfirullahaladzim A' Raffi. Enggak, nggak apa-apa guys," jawab Fuji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement