KTP Baim Wong Dipalsukan Oknum untuk Lakukan Penipuan Berkedok Giveaway

JAKARTA - Nama artis Baim Wong untuk kesekian kalinya dicatut dalam kasus penipuan berkedok giveaway. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini oknum penipu bahkan nekat memalsukan Kartu Tanpa Penduduk alias KTP milik suami Paula Verhoeven tersebut.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Baim melalui akun Instagram pribadinya baru-baru ini. Dalam unggahannya, Baim tampak memperlihatkan isi chat berikut gambar KTP palsu yang dikirimkan oknum pelaku pada korban penipuan.

Bukan hanya memalsukan KTP, oknum penipu tersebut juga ikut mencatut instansi kepolisian untuk melancarkan aksinya.

Mengetahui bahwa dirinya kembali dicatut dalam kasus penipuan, Baim pun hanya bisa pasrah. Apalagi ia sudah sering kali mengingatkan orang-orang untuk berhati-hati agar tidak mudah tertipu.

KTP Baim Wong dipalsukan oknum untuk lakukan penipuan berkedok giveaway (Foto: Instagram/baimwong)

"Segala KTP saya dipalsuin. Dan sekarang selalu pakai nama polisi. Sebenarnya sudah sering diingetin, tapi masih banyak orang yang percaya. Jangan ya," kata Baim pada keterangan unggahannya.