HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Geluti Dunia Baru, Jadi Sutradara Film: Sangat Saya Nikmati

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:44 WIB
Baim Wong Geluti Dunia Baru, Jadi Sutradara Film: Sangat Saya Nikmati
Baim Wong geluti dunia baru, jadi sutradara film. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong mengaku sangat menikmati kegiatan terbarunya menjadi sutradara dalam film Lembayung.

Menurut suami Paula Verhoeven itu, bekerja dibalik layar sebuah film merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan.

"Seneng banget. Sesuatu hal yang saya enggak nyangka men-direct adalah sesuatu hal yang saya sangat menikmati," kata Baim Wong di Sate Celup Cinere, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Selain itu, Baim Wong memiliki kebebasan mengeksplorasi imajinasinya ke dalam naskah. Hal ini tentunya juga menjadi tantangan tersendiri bagi sahabat Raffi Ahmad itu. Sebab, biasanya Baim Wong selaku aktor yang mengikuti arahan sang sutradara.

1 2
