Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Takjub dengan Kemewahan Pernikahan BCL: Budget Fantastis!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |05:00 WIB
Vidi Aldiano Takjub dengan Kemewahan Pernikahan BCL: Budget Fantastis!
Vidi Aldiano takjub dengan kemewahan pernikahan BCL. (Foto: Instagram @vidialdiano)
A
A
A

 

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana sukses digelar di Bali. Pernikahan BCL dan Tiko menjadi sorotan lantaran kemewahannya.

Mengusung tema garden party tak lantas mengurangi kemegahan resepsi pernikahan Unge dan Tiko. Bahkan, mewahnya pernikahan janda Ashraf Sinclair ini diakui oleh sang sahabat, Vidi Aldiano yang turut hadir di pernikahan BCL.

“Sungguh sebuah bajet (budget) yang fantastis,” tulis Vidi Aldiano di media sosial Instagram miliknya, Minggu (3/12/2023).

Dalam Insta Story-nya, Vidi Aldiano memperlihatkan betapa mewahnya resepsi pernikahan BCL dan Tiko di resort ternama itu.

Bahkan, ada momen menyaksikan pertunjukan kembang api yang super mewah dan turut disaksikan para tamu undangan yang hadir.

Vidi Aldiano

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185101/vidi_aldiano-LIWi_large.jpg
Vidi Aldiano Menang Gugatan Hak Cipta Lagu Nuansa Bening, Lolos dari Ganti Rugi Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253/vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement