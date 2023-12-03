Vidi Aldiano Takjub dengan Kemewahan Pernikahan BCL: Budget Fantastis!

, Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |05:00 WIB

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana sukses digelar di Bali. Pernikahan BCL dan Tiko menjadi sorotan lantaran kemewahannya.

Mengusung tema garden party tak lantas mengurangi kemegahan resepsi pernikahan Unge dan Tiko. Bahkan, mewahnya pernikahan janda Ashraf Sinclair ini diakui oleh sang sahabat, Vidi Aldiano yang turut hadir di pernikahan BCL.

“Sungguh sebuah bajet (budget) yang fantastis,” tulis Vidi Aldiano di media sosial Instagram miliknya, Minggu (3/12/2023).

Dalam Insta Story-nya, Vidi Aldiano memperlihatkan betapa mewahnya resepsi pernikahan BCL dan Tiko di resort ternama itu.

Bahkan, ada momen menyaksikan pertunjukan kembang api yang super mewah dan turut disaksikan para tamu undangan yang hadir.