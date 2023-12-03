Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inilah Tempat Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana, Segini Harga per Malam

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |19:00 WIB
Inilah Tempat Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana, Segini Harga per Malam
Intip tempat pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana di Bali. (Foto: Instagram @bcltiko)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) melepas kesendiriannya selama 4 tahun, dirinya dinikahi Tiko Aryawardhana di salah satu hotel dan resort mewah di Karangasem, Bali bernama Amankila.

Berada di lereng bukit menghadap laut, pernikahan keduanya digelar secara intim dihadiri rekan terdekat dan keluarga dari kedua mempelai.

Amankila terletak di lereng bukit yang subur di bawah Gunung Agung dengan hamparan garis pantai yang menakjubkan di Selat Lombok.

Dikutip situs resmi Amankila, Minggu (3/12/2023) hotel dan resort bintang lima yang menjadi tempat pernikahan BCL dan Tiko ini, menawarkan berbagai jenis kamar dengan harga sewa yang fantastis. Harga sewa untuk tipe kamar Garden Suite Rp15 jutaan per malam.

Bunga Citra Lestari

Dengan harga tersebut, pengunjung mendapatkan tipe kamar termurah ditawarkan Amankila. Tentunya harga tersebut dapat melonjak dua kali lipat untuk tanggal tertentu.

Halaman:
1 2
