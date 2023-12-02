Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Posting Pernikahan Bunga Citra Lestari, Netizen Heboh

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |19:13 WIB
Vidi Aldiano Posting Pernikahan Bunga Citra Lestari, Netizen Heboh
Vidi Aldiano posting pernikahan Bunga Citra Lestari, netizen heboh. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perlahan para kerabat maupun sahabat Bunga Citra Lestari mulai menampak jati dirinya di pernikahan Unge itu. Selain Luna Maya, kini Vidi Aldiano mengunggah momen bahagia BCL.

Pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardhana di Bali menjadi momen tidak pernah terlupakan bagi penyanyi cantik tersebut.

Mengapa tidak? Meskipun ini bukanlah pernikahan yang pertama baginya, tetapi Bunga Citra Lestari atau kerap disapa dengan BCL atau Unge itu rupanya nampak sangat bahagia, ditambah mendapat respon positif dari berbagai kalangan artis, seperti Vidi Aldiano misalnya.

Vidi Aldiano datang bersama sang Istri, Sheila Dara Aisha itu berpenampilan lengkap dengan beskap Jawa. Tidak mau ketinggalan mengabadikan momen tersebut Vidi Aldiano yang hadir sebagai brides man dalam acara pernikahan BCL membagikan ucapan selamat kepadanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vidi Aldiano
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185101/vidi_aldiano-LIWi_large.jpg
Vidi Aldiano Menang Gugatan Hak Cipta Lagu Nuansa Bening, Lolos dari Ganti Rugi Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253/vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement