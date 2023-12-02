Vidi Aldiano Posting Pernikahan Bunga Citra Lestari, Netizen Heboh

JAKARTA – Perlahan para kerabat maupun sahabat Bunga Citra Lestari mulai menampak jati dirinya di pernikahan Unge itu. Selain Luna Maya, kini Vidi Aldiano mengunggah momen bahagia BCL.

Pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardhana di Bali menjadi momen tidak pernah terlupakan bagi penyanyi cantik tersebut.

Mengapa tidak? Meskipun ini bukanlah pernikahan yang pertama baginya, tetapi Bunga Citra Lestari atau kerap disapa dengan BCL atau Unge itu rupanya nampak sangat bahagia, ditambah mendapat respon positif dari berbagai kalangan artis, seperti Vidi Aldiano misalnya.

Vidi Aldiano datang bersama sang Istri, Sheila Dara Aisha itu berpenampilan lengkap dengan beskap Jawa. Tidak mau ketinggalan mengabadikan momen tersebut Vidi Aldiano yang hadir sebagai brides man dalam acara pernikahan BCL membagikan ucapan selamat kepadanya.