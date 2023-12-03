Deretan Artis Pilih Menikah di Bali, Terbaru BCL dan Tiko Aryawardhana

JAKARTA - Pulau Dewata Bali memang menjadi daya tarik tersendiri buat wisatawan, tak terkecuali artis Tanah Air. Bahkan, Bunga Citra Lestari memilih Bali sebagai tempat untuk melangsungkan pernikahan kedua kalinya.

Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Pradipta Aryawardhana mengguncang publik. Pasalnya, perempuan yang akrab disapa BCL itu belum menemukan pria dambaannya yang baru setelah lebih dari 3 tahun ditinggal pergi Ashraf Sinclair untuk selamanya akibat menderita jantung.

Lama memilih untuk sendiri, ternyata kehadiran Tiko biasa disapa itu membuat BCL meluluhkan hatinya untuk kembali membuka lembaran barunya itu. Alhasil, keduanya resmi menikah Sabtu 2 Desember 2023 di Amankila, Bali.

Nah, berikut ini ada sejumlah artis yang juga memilih menikah di Bali selain BCL dan Tiko Aryawardhana. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya dilansir dari beragam sumber, Minggu (3/12/2023).

5. Mikha Tambayong dan Deva Mahenra

Kedua pasangan ini memilih menikah di Pulau Dewata, Bali. Mereka resmi menikah di penghujung tahun tepatnya pada 28 Januari 2023.

Pernikahan keduanya berlangsung di The Ritz-Carlton, Bali.

4. Yakup Hasibuan dan Jessica Mila

Pasangan ini menikah pada 5 Mei 2023. Yakup Hasibuan dan Jessica Mila menutup rangkaian pernikahan dengan menggelar resepsi pernikahan di Pulau Dewata, Bali.

Pasangan ini mengusung konsep outdoor party dengan mengutamakan kaca untuk dibuat lantai sebagai altar keduanya tersebut. Dominasi warna putih dipilih oleh Yakup Hasibuan dan Jessica Mila pada resepsinya itu.

3. Chicco Jerikho dan Putri Marino

Berikutnya ada Chicco Jerikho dan Putri Marino, keduanya resmi menikah pada 3 Maret 2018.

Pasangan ini juga memilih Pulau Dewata sebagai tempat pernikahannya dan dilangsungkan di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali.

Keduanya oun mengusung tiga warna yakni putih, cokelat dan gold yang mendominasi pada pernikahannya tersebut. Meski terlihat sederhana namun menawan.