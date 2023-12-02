Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Senyum Bunga Citra Lestari Merekah, Resepsi Pernikahan dengan Tiko Aryawardhana di Bali

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:57 WIB
Senyum Bunga Citra Lestari Merekah, Resepsi Pernikahan dengan Tiko Aryawardhana di Bali
Bunga Citra Lestari resmi menikah hari ini. (Foto: Instagram @bcltiko)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana menyita perhatian warganet Tanah Air. Usai melangsungkan akad nikah, keduanya menggelar resepsi pernikahan malam ini, Sabtu (2/12/2023) di Amankila, Bali.

Lewat video yang diunggah akun Instagram @bcltiko, nampak Unge akrab disapa itu terlihat menampakan senyum bahagianya di pesta pernikahannya bersama Tiko ini.

Terlihat ibu satu anak ini berjalan dengan penuh kegembiran sembari menggandeng lengan Tiko menuju pelaminan. Tiko juga menyapa tamu undangan, termasuk keluarga Ashraf Sinclair yang ikut hadir di pernikahan mereka.

“Keluarga Sinclair sudah ada di sini, terbang dari Kuala Lumpur. Thank you for coming,” ungkap Tiko.

Dalam video tersebut, Unge terlihat anggun dengan balutan gaun putih dengan detail motif bunga. Gaun tersebut menampakkan lekuk tubuh Unge yang ideal dan membuatnya terlihat mempesona.

Bunga Citra Lestari

