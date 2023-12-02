Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Haru Bunga Citra Lestari Menangis, Sungkem dengan Orangtua Ashraf Sinclair

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |20:21 WIB
Momen Haru Bunga Citra Lestari Menangis, Sungkem dengan Orangtua Ashraf Sinclair
Bunga Citra Lestari menangis saat sungkeman dengan orangtua Ashraf Sinclair. (Foto: Instagram @bcltiko)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana menjadi sorotan netizen. Sejumlah momen khidmat dan penuh haru terasa di pernikahan Unge dan Tiko ini.

Salah satunya momen saat BCL alias Unge melakukan sungkeman pada orangtua mendiang Ashraf Sinclair. Kedua orangtua Ashraf yakni Mohamed Anthony John Sinclair dan Khadijah Sinclair turut hadir di pernikahan mereka.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bcltiko, nampak Unge melakukan sungkeman dengan ibunda Ashraf. Terlihat wanita 40 tahun itu meneteskan air mata saat memeluk ibunda mendiang suaminya.

“Ikutan nangis menyaksikan Bunga sungkem sama orang tua Ashraf,” tulis akun itu, dikutip Sabtu (2/12/2023).

