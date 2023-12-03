Fedi Nuril Terlibat di Film Rumah Masa Depan, Ngaku Tak Ambil Peran Poligami

JAKARTA - Fedi Nuril kembali berakting di film layar terlevisi. Kali ini, dia terlibat dalam film Rumah Masa Depan yang diadaptasi dari serial televisi legendaris tahun 1980-an.

Dalam film produksi Mizan Pictures dan Max Pictures, Fedi Nuril berperan sebagai Sukri yakni sosok pria yang digambarkan family man, begitu menyayangi keluarganya.

Sosok Sukri penyayang dengan sesekali menunjukkan sisi humorisnya itu terlihat sangat manis kala berhadapan dengan Surti sang istri tercinta diperankan Laura Basuki.

Melihat kehidupan yang dijalaninya sebagai family man dalam film ini, Fedi Nuril menegaskan bahwa kali ini dirinya tak lagi digambarkan sebagai sosok family man dengan plot twist mendadak poligami. Hal ini disampaikannya ketika menyapa penonton saat Gala Premiere film Rumah Masa Depan.

Ya, ketika mendengar nama Fedi Nuril tentu langsung terbersit dalam ingatan sosok Fahri dalam film Ayat-Ayat Cinta dan Pras di Surga Yang Tak Dirindukan.

Kedua peran tersebut begitu melekat dalam diri seorang Fedi Nuril. Dua peran yang sama-sama harus berbagi cintanya, berperilaku adil, menjalani kehidupan bersama dua wanita disisinya lantaran dipaksa keadaan untuk berpoligami.

Tapi, Sukri tak mengadopsi pengalaman Fahri ataupun Pras. Dia tetap setia dengan Surti menjalani kehidupan harmonis dengannya serta kedua anak mereka.

"Tenang saja, di sini saya tidak poligami," ujar Fedi Nuril di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023).

Dalam trailer yang dirilis, tergambar jelas kehidupan keluarga Sukri yang harmonis. Namun, dirinya mendadak dalam dilema besar ketika menghadapi kondisi sang istri dan ibunya yang tak akur.

Fedi Nuril menilai fenomena ini umum terjadi di kehidupan masyarakat sehingga begitu relevan untuk dinikmati sekaligus dipetik pesan moral di dalamnya.

"Saya senang bisa terlibat dalam film ini karena ceritanya menarik dan relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Konflik antara mertua dan menantu adalah konflik yang umum terjadi dalam keluarga," tuturnya.