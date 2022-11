JAKARTA - Pada bulan November 2022 ini, Home of Talent Plus (HOT+) yang merupakan salah satu fitur dari superapp RCTI+ kembali mengeluarkan kompetisi online terbarunya, yaitu Your Challenge Edisi Amanah Wali 5.

Your Challenge Edisi Preman Pensiun adalah sebuah program challenge akting/lipsync dari adegan-adegan paling lucu di konten program milik MNC Group. Peserta berakting mengikuti dialog dari video sample yang ada dan membuat video akting/lipsync se-unik dan sekreatif mungkin. Video peserta akan dinilai berdasarkan voting dan juri internal untuk mendapatkan hadiah jutaan rupiah.

Pada kesempatan ini tantangan yang diberikan adalah membuat video-video sampel dari cuplikan series Preman Pensiun yang ada di fitur Challenge. Jangan lupa untuk membuat video dari adegan-adegan di Amanah Wali 5 pada bulan ini di Your Challenge Edisi Amanah Wali 5 agar kesempatan menang menjadi lebih besar.

Your Challenge Edisi Amanah Wali 5 ini akan dibuka sampai 30 November 2022. Banyak hadiah dan tipe pemenang yang tersedia mulai dari most vote sampai pemenang favorit dan pemenang utama. Selengkapnya untuk para calon peserta kompetisi ini bisa langsung cek halaman HOT+ yang bisa di akses dari halaman home aplikasi RCTI+. Cukup klik logo HOT+ di bagian atas untuk berpindah ke halaman HOT+.

Setelah itu daftar kompetisi yang sedang berlangsung bisa dicek melalui tombol competition yang berada di bagian bawah. Ada banyak sekali tipe kompetisi online yang mengajak para kontestannya untuk mengupload berbagai macam bakat mulai dari bernyanyi, akting hingga menari.

